Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gefährliche Körperverletzung in Waldhausen

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 11. Juli, auf Samstag, 12. Juli, ist es an der Rudolfstraße in Waldhausen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den Tatverdächtigen machen können.

Gegen 00.45 Uhr in der Nacht sollen ein 19-Jähriger und ein 24-Jähriger Zeugenaussagen zu Folge von zwei unbekannten Tatverdächtigen auf offener Straße geschlagen und zum Teil getreten worden sein. Danach seien die Männer zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes geflüchtet. Rettungskräfte brachten den verletzten 19-Jährigen in ein Krankenhaus.

Einer der Tatverdächtigen wurde wie folgt beschrieben: Der Mann trug kurze schwarze Haare, einen Drei-Tage-Bart und Tätowierungen am Arm.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02161 290 zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell