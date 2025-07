Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade , B58/Pedelecfahrer kollidieren und verletzen sich

Coesfeld (ots)

Zwei Pedelecfahrer sind am Samstag (12.07.) um 21.30 Uhr auf dem Radweg entlang der B58 zwischen Seppenrade und Lüdinghausen zusammengestoßen. Ein 17-jährigen Lüdinghausener befuhr mit seinem den Radweg in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Dabei hielt er nach Zeugenaussagen ein Mobiltelefon in der Hand und schaute darauf. Gleichzeitig fuhr ein 15-jähriger Lüdinghausener, ebenfalls mit einem Pedelec, den gleichen Rad weg verbotswidrig in die entgegengesetzte Fahrtrichtung (Seppenrade), obwohl auf der anderen Straßenseite ein Radweg in zulässiger Richtung vorhanden war. Die Jugendlichen stießen zusammen und stürzten, dabei verletzten sich beide schwer. Beide trugen keinen Fahrradhelm. Sie wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

