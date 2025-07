Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An den Wiesen, Stadtpark/74-jährige verletzt sich bei Sturz - beteiligte Mädchen gesucht

Coesfeld (ots)

Zu Fuß im Stadtpark unterwegs war eine 74-jährige Dülmenerin am Sonntag (13.07.) gegen 18.40 Uhr. Als sie den Park über den Ausgang am Königswall verlassen wollte, fuhren ihr zwei Mädchen von hinten in die Hacken. Dadurch stürzte die Dülmenerin und verletzte sich am Fuß. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Die beiden Mädchen sollen mit Tretrollern oder Fahrrädern unterwegs gewesen und nicht älter als zehn Jahre sein. Eines habe einen Zopf getragen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell