Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Alstätte (L580)/Absperrband über die Fahrbahn gespannt - Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Coesfeld (ots)

Unbekannte spannten am frühen Sonntagmorgen (13.07.) zwischen 01.00 Uhr und 03.45 Uhr ein rot-weißes Absperrband quer über die Fahrbahn der L580. Polizeibeamte stellten dies bei einer Streifenfahrt fest. Das Bereiten derartiger Hindernisse ist kein Bagatelldelikt, die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. und prüft einen Zusammenhang mit einem in der Nähe stattfinden Schützenfest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell