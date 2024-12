POL-PPWP: Polizeidienststellen erhalten neue Rufnummern - Notrufnummer 110 bleibt!

Kaiserslautern (ots) - In einer Gaststätte in der Martin-Luther-Straße haben Diebe am frühen Sonntagmorgen zugeschlagen. Die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und griffen sich eine Winterjacke der Marke Wellensteyn. Der Eigentümer hatte die Jacke unter einem Tisch abgelegt, weil die Garderobe überfüllt war. In der Jackentasche befanden sich sein Geldbeutel und sein Handy. Die Sachen verschwanden zwischen 5 ...

mehr