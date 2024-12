Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 10.000 Euro Schaden - Verursacher flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 in der Bismarckstraße. Hier wurde ein Seat Formentor, der in Höhe des Hauses Nummer 19 abgestellt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt. Zurück blieb ein Schaden im Heckbereich in Höhe von geschätzten 10.000 Euro.

Entdeckt wurde die Beschädigung am Sonntagnachmittag. Vermutlich liegt die Unfallzeit aber in den Nachtstunden.

Der Seat war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Es wurde durch den Zusammenstoß seitlich verschoben.

Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach einem schwarzen Fahrzeug, das als Verursacher in Frage kommt. Dieses wurde bei dem Unfall offenbar ebenfalls beschädigt - vor Ort blieben Teile des Wagens zurück.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

