POL-COE: Dülmen-Merfeld/Präventionsveranstaltung zur Senkung der Unfallzahlen von Senioren mit Pedelecs

Coesfeld (ots) - Einen vermeintlichen Anruf seiner Hausbank erhielt ein 50-jähriger Nottulner am Freitagnachmittag (04.07.). Der Anrufer ließ dem Mann glauben, dass sein Konto gehackt wurde und veranlasste ihn, am Telefon sensible Kontodaten preiszugeben. Noch während des Telefonats gelang es dem Betrüger so, einen fünfstelligen Betrag vom Konto des Geschädigten ...

