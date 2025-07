Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/Falscher Bankmitarbeiter betrügt 50-Jährigen

Coesfeld (ots)

Einen vermeintlichen Anruf seiner Hausbank erhielt ein 50-jähriger Nottulner am Freitagnachmittag (04.07.). Der Anrufer ließ dem Mann glauben, dass sein Konto gehackt wurde und veranlasste ihn, am Telefon sensible Kontodaten preiszugeben. Noch während des Telefonats gelang es dem Betrüger so, einen fünfstelligen Betrag vom Konto des Geschädigten abzubuchen. Erst nach Beendigung des Gesprächs nahm der Nottulner Kontakt mit seiner tatsächlichen Hausbank auf und erfuhr hier, dass er Opfer eines Betruges wurde. Obwohl es gelang, mehrere Überweisungen zurückzuhalten, entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt:

- Banken erfragen keine sensiblen Konto- oder Zugangsdaten an Telefon - Geben sie solche Daten oder Informationen zu Ihren Vermögensverhältnissen niemals am Telefon preis - Setzen Sie sich beim geringsten Zweifel über eine Ihnen bekannte Rufnummer mit ihrer Bank in Verbindung - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen - legen Sie einfach auf - Wenn Sie Opfer eines solchen Betruges wurden, informieren Sie umgehend die Polizei und Ihre Hausbank - Sprechen Sie mit Angehörigen über derartige Vorfälle, warnen Sie diese vor Betrugsmaschen - Teilen Sie diese Präventionshinweise

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell