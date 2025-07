Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Temming (L506)/Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Ein 18-jähriger Grevener und seine 19-jährige Beifahrerin aus Emsdetten waren am Donnerstag (10.07.), gegen 21.50 Uhr, auf der L506 aus Richtung Münster kommend in Richtung Billerbeck unterwegs. Unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich mit der L550 geriet der junge Mann ausgangs einer Linkskurve mit seinem Auto zunächst auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn und anschließend in den dortigen Straßengraben. Beide Insassen wurden durch den Unfall verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

