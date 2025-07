Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Bankmitarbeiter - Betrüger erfolgreich

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Betrüger riefen in der Zeit von Samstagmittag bis zum späten Sonntagabend mehrfach einen 68-Jährigen aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen an. Sie gaben sich als Mitarbeiter seiner Bank aus und teilten ihm mit, dass sein Konto gehackt wurde und jetzt mehrere Abbuchungen rückgängig gemacht werden müssten, damit er sein Geld wiederbekommt. Der falsche Bankmitarbeiter ging mit dem Mann die vermeintlichen Abbuchungen durch und forderte den 68-Jährigen auf, die Codes des TAN-Generators zu übermitteln, was dieser auch tat. Insgesamt kam es im Tatzeitraum zu drei Anrufen der Betrüger , in denen jedes Mal mitgeteilt wurde, das unberechtigte Abbuchungen rückgängig gemacht werden müssten. Im Glauben das Geld wiederzubekommen, gab der Mann in allen drei Telefonaten die Codes des TAN-Generators durch. Am Montag stellte der Geschädigte Abbuchungen in Höhe von etwa 110.000 Euro fest. Die Polizei warnt: Geben Sie niemals persönliche Codes zu Ihren Konten an Ihnen unbekannte Personen heraus. Seien Sie misstrauisch. Legen Sie auf und kontrollieren Sie Ihr Konto selbstständig auf unberechtigte Abbuchungen. Kontaktieren Sie Ihren bekannten Bankberater unter der Ihnen bekannten Nummer oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110!

