Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (248) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 10.03.2025

Nürnberg (ots)

Unter dem Titel "Rechtsstaat statt Linksstaat - Gegen linken und islamistischen Terror!" versammelten sich ab 18:30 Uhr bis zu 100 Menschen auf dem Hallplatz nahe der Königstraße. Zur gleichen Zeit hatten sich am westlichen Hallplatz in der Spitze mehr als 200 Teilnehmer zweier angemeldeter Gegenproteste eingefunden. Um ein unmittelbares Aufeinandertreffen von Versammlungsteilnehmern aus den unterschiedlichen politischen Lagern zu verhindern, waren von der Polizei auf dem Hallplatz und in der Königsstraße Sperrgitter aufgestellt worden.

Nach einer Auftaktkundgebung setzten sich die Teilnehmer der o.g. Versammlung gegen 19:15 Uhr entlang einer angemeldeten Wegstrecke in Richtung des Nürnberger Rathauses in Bewegung. Die Gegendemonstranten zogen auf einer altenativen Route in Richtung Hefnersplatz. Dort verliehen diese ihrem Protest gegen den vorbeilaufenden Demonstrationszug erneut Ausdruck. Die Polizei hatte auch an dieser Örtlichkeit Sperrgitter aufgestellt, um eine räumliche Trennung der beiden Versammlungen zu gewährleisten.

Während des weiteren Versammlungsgeschehens versuchten sowohl einzelne Personen als auch größere Gruppen aus dem Kreis der Gegendemonstranten immer wieder in den Bereich der Aufzugsstrecke zu gelangen. Dies konnten die Einsatzkräfte der Polizei jeweils verhindern. In diesem Zusammenhang mussten die Polizeibeamten mehrfach unmittelbaren Zwang gegen Protestierende anwenden.

Nach einer Abschlusskundgebung am Hallplatz erklärten die Veranstalter des o.g. Aufzugs die Versammlung gegen 20:30 Uhr für beendet, so dass sich auch die Gegenproteste auflösten. Insgesamt kam es im Verlauf des Versammlungsgeschehen zu keinen größeren Störungen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell