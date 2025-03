Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (247) Verkehrsunfall im Nürnberger Westen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am späten Sonntagabend (09.03.2025) ereignete sich im Nürnberger Westen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:35 Uhr fuhr die Fahrerin eines BMW (schwarz) die Fürther Straße in südöstlicher Richtung (Ri. Eberhardshof). Sie beabsichtigte, nach links auf den Frankenschnellweg aufzufahren.

Der Fahrer eines BMW (blau/weiß) fuhr auf der Fürther Straße in nordwestlicher Richtung und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Fürth fahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Da beide Fahrzeugführer angeben, bei grün in die Kreuzung eingefahren zu sein, bittet die Verkehrspolizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 6583-1530.

