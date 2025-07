Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Zigarettenautomat aufgebrochen/Wer hat etwas bemerkt?

Zwingenberg (ots)

Unbekannte Täter hatten es auf einen Zigarettenautomaten in der Zwingenberger Straße in Rodau abgesehen. Bemerkt wurde die Tat am Mittwochabend (23.07.), gegen 18.30 Uhr. Mit Gewalt brachen sie den Automaten auf und entwendeten Zigarettenpackungen aus dem Gerät.

Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell