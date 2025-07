Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Mörfelden-Walldorf - Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (26.06.2025) 23:00 Uhr bis Donnerstag (03.07.2025) 13:45 Uhr kam es in der Vinsonstraße 62A in 64546 Mörfelden-Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher, vermutlich ein Lkw-Fahrer, stieß nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Rangieren gegen die Grundstücksmauer des Anwesens in der Vinsonstraße 62A, sodass diese beschädigt wurde. Außerdem wurde ein Verkehrsschild (VZ. 306), welches sich in Höhe der Grundstücksmauer in der Mörfelder Straße befindet, verbogen und leicht verdreht. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen, weswegen die Polizei nun wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zur Identität des unbekannten Unfallverursachers oder dem unbekannten Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzten.

