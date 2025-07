Mörfelden-Walldorf OT Mörfelden (ots) - Am Mittwoch den 23.07 kam es im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr in der Gerauer Straße in Mörfelden-Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, welcher mit einem roten Fahrrad unterwegs gewesen sein soll, stieß nach derzeitigem Ermittlungsstand, gegen einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf ...

