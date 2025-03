POL-PPWP: Unter Betäubungsmitteleinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Taschendiebstahls erstattete ein Stadtbewohner Anzeige bei der Polizei. So wie der Mann zu Protokoll gab, war er am Mittwochabend zwischen 18 und 18:30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Merkurstraße einkaufen. Währenddessen müssen die Langfinger zugegriffen haben. Aus seiner am Körper getragenen Umhängetasche fehlte der Geldbeutel. In dem Portemonnaie befanden sich ...

