Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei stockendem Verkehr in Einmündung gefahren und Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Eine Autofahrerin verursachte am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall in der Ludwigstraße. Die 35-Jährige wollte gegen 9 Uhr mit ihrem Opel Corsa an der Einmündung von der Martin-Luther-Straße nach links in Richtung Lauterstraße abbiegen. Da sich der Verkehr im Einmündungsbereich staute, schlängelte sich die Frau an mehreren Fahrzeugen vorbei, um die rechte Fahrspur der Ludwigstraße zu erreichen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Dacia-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Dacia Logan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. |kfa

