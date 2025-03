Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl in Discounter

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Taschendiebstahls erstattete ein Stadtbewohner Anzeige bei der Polizei. So wie der Mann zu Protokoll gab, war er am Mittwochabend zwischen 18 und 18:30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Merkurstraße einkaufen. Währenddessen müssen die Langfinger zugegriffen haben. Aus seiner am Körper getragenen Umhängetasche fehlte der Geldbeutel. In dem Portemonnaie befanden sich Bankkarten, Ausweisdokumente sowie ein niedriger zweistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell