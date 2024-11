Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: Diebesgut nach Diebstahl aus Pkw geortet und wieder aufgefunden

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Bereits in der Nacht vom 20.10. - 21.10.2024 Uhr ereignete sich in Waldkirch in der Steinmattenstraße ein Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Hierbei wurden neben einer Sporttasche auch verschiedene persönliche Gegenstände entwendet. In der Folgezeit konnte der Geschädigte sein bei dem Diebstahl entwendetes Apple iPad am Morgen des 02.11.2024 an einer Wohnanschrift in Rheinhausen - Oberhausen orten. Bei einer Überprüfung der Anschrift durch die Polizei konnte ein Tatverdächtiger ermittelt, das IPad ausfindig gemacht und anschließend dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden. Das Polizeirevier Emmendingen hat die weiteren Ermittlungen zu den genauen Tatumständen aufgenommen.

