POL-PPWP: Wer hat den Opel beschädigt?

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Taschendiebstahls erstattete eine 90-Jährige am Mittwochmittag Anzeige bei der Polizei. Nach den Angaben der Frau war sie zwischen 12 Uhr und 12:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Zollamtstraße einkaufen. In einem unbeobachteten Moment rissen sich die Täter die Handtasche samt Geldbeutel der Frau unter den Nagel. Die Tasche hatte die Seniorin an ihrem Rollator befestigt. In ...

