Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Taschendiebstahls erstattete eine 90-Jährige am Mittwochmittag Anzeige bei der Polizei. Nach den Angaben der Frau war sie zwischen 12 Uhr und 12:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Zollamtstraße einkaufen. In einem unbeobachteten Moment rissen sich die Täter die Handtasche samt Geldbeutel der Frau unter den Nagel. Die Tasche hatte die Seniorin an ihrem Rollator befestigt. In dem Portemonnaie befand sich neben den Ausweisdokumenten der 90-Jährigen auch ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim "Altstadtrevier" zu melden. |kfa

