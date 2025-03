Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter brechen in Wohnung ein

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Einbruch in eine Wohnung in der Weiherstraße beschäftigte am Mittwochmorgen die Polizei. Unbekannte verschafften sich zwischen 7:20 Uhr und 8:10 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter strichen Münzgeld als Beute ein und machten sich im Anschluss aus dem Staub. Wie die Langfinger in das Wohnobjekt gelangt sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell