Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb stiehlt Geldbeutel aus Umhängetasche

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 90-Jähriger aus der Westpfalz wurde am Mittwochvormittag das Opfer eines Taschendiebes. Wie der Mann der Polizei mitteilte, war er zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr in einem Supermarkt in der Isigny-Allee einkaufen. Währenddessen muss der Täter zugegriffen und den Geldbeutel des Seniors aus seiner Umhängetasche gestohlen haben. An der Kasse bemerkte der Mann das Fehlen seines Portemonnaies. Darin befand sich neben verschiedenen Dokumenten auch ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. |kfa

