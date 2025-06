Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250618 - 0626 Frankfurt - Gutleutviertel: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagabend (17. Juni 2025) kam es auf der Hafenstraße zu einem Unfall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Ereignisort.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 47-jährige Mercedesfahrer gegen 22:50 Uhr die Gutleutstraße in Fahrtrichtung Hafenstraße und beabsichtigte auf die Hafenstraße in Fahrtrichtung Hafentunnel abzubiegen. Beim Abbiegevorgang verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem Baum sowie einem Zaun. Trotz des Zusammenstoßes setzte der 47-Jährige die Fahrt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fort. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug und unterzog den 47-Jährigen einer Kontrolle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06%o. Rettungskräfte brachten den Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

