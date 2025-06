Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jähriger schlägt 53-Jährigen mit der Faust, leistet Widerstand und will Bundespolizisten eine Kopfnuss geben

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 14. Juni 2025 um 18:23 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine Schlägerei vor dem Hauptbahnhof Magdeburg informiert. In Eilzuständigkeit begaben sich Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens und trafen dort auf einen Mann, der mit einem Taschentuch eine blutige Wunde abdeckte und zwei Zeugen, die den Einsatzkräften sofort mitteilten, dass der vermeintliche Schläger sich vom Tatort entfernt hatte. Die eingesetzten Streifen teilten sich auf. Anhand einer Personenbeschreibung und der Fluchtrichtungsangabe konnte kurze Zeit später der verdächtige 35-Jährige in einer benachbarten Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Laut Zeugenaussage kam ein Mann auf den später Geschädigten zu und sprach diesen lautstark in polnischer Sprache an, woraus sich ein verbaler Streit entwickelte, der mit zwei Faustschlägen ins Gesicht und der daraus resultierenden blutenden Nase und Platzwunde unter der Lippe endete. Weiterhin sei der verletzte 53-Jährige durch den Schlag umgefallen und mit dem Hinterkopf auf die Anhängerkupplung eines Kühlwagens aufgeschlagen. Es wurde ein Rettungswagen angefordert, der den Verletzten Polen nach erster Begutachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbrachte. Die zuständige Landespolizei übernahm den stark alkoholisierten 35-jährigen Schläger und verbrachte diesen, nachdem der Rettungsdienst keine medizinische Notwendigkeit zur Mitnahme in ein Krankenhaus festgestellt hatte, an seine Wohnanschrift. Während der bundespolizeilichen Maßnahmen leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand, er beleidigte die Einsatzkräfte und versuchte diese unter anderem mit Kopfnüssen zu verletzen. Der Pole erhielt Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung, tätlichem Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

