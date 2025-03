Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streitschlichter durch Pfefferspray verletzt

Germersheim (ots)

Am Samstagabend, den 01.03.25 gegen 19:40 Uhr versuchte ein Ehepaar verbale Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau in der Straße An der Hochschule in Germersheim zu schlichten, woraufhin der bislang unbekannte Mann das Ehepaar unvermittelt mit Pfefferspray besprühte. Anschließend entfernten sich die Streithähne in Richtung des Stadtzentrums und konnten nicht mehr angetroffen werden. Das schlichtende Ehepaar wurde leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Gegen den unbekannten Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

