Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Hotel

Eisenach (ots)

In der Nacht vom 29.01.2025 auf den 30.01.2025 gelangten bislang unbekannte Täter in ein Hotel in der Georgenstraße. In der Lobby des Hotels drangen sie gewaltsam in den Rezeptionsbereich ein. Aus einer Kasse entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zudem entwendeten sie ein Portmonee einer Mitarbeiterin samt persönlichen Dokumenten und Bargeld. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Eisenach (03691-261124) unter Angabe der Bezugsnummer 0027254/2025 zu melden. (mla)

