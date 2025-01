Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht mit falschen Kennzeichen unterwegs

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Gotha führten am heutigen Vormittag Verkehrskontrollen in der Ortslage Döllstädt durch. Gegen 10.00 Uhr kontrollierten sie einen 25-jährigen Audi-Fahrer. Am Audi waren Kennzeichentafeln angebracht, die für das Fahrzeug nicht ausgegeben waren. Zudem war der Pkw nicht pflichtversichert. Dazu stand der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den 25-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (mla)

