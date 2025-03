Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sattelzug in Schlangenlinien auf der A65 unterwegs

Edesheim (ots)

Am Samstag, 01.03.2025 gegen 19:35 Uhr wurde von Zeugen ein bulgarischer Sattelzug gemeldet, der auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe Deidesheim unterwegs war. Dieser würde sehr starke Schlangenlinien fahren. Eine Streife der Polizeiinspektion Edenkoben konnte den 32-jährigen bulgarischen Fahrer des Sattelzugs in Höhe Edesheim kontrollieren. Dabei stellten die Beamten schnell fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt, so dass dieser auch am Folgetag seine Fahrt nicht fortsetzen darf. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einbehalten, da der Bulgare keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

