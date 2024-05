Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit leicht verletzter Person

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am heutigen Abend, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich in der Wellesweilerstraße ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 45-jährigen Fahrzeugführer aus Spiesen-Elversberg. Der vorgenannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem Renault Twingo die Wellesweiler Straße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Unfallörtlichkeit, kurz hinter der Einmündung Händelstraße, kam ihm der Unfallverursacher auf seiner Fahrspur entgegen. Eine Kollision beider Fahrzeuge konnte durch ein unmittelbares Ausweichmanöver durch den Unfallgeschädigten verhindert werden. Hierdurch kollidierte dieser jedoch mit zwei Verkehrsschildern auf einer Verkehrsinsel. Er wurde hierdurch leicht am rechten Unterarm verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, von der Unfallörtlichkeit. Warum der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn kam, ist derzeit unbekannt.

Durch die Kollision mit den Verkehrsschildern entstand Totalschaden am Fahrzeug des Unfallgeschädigten. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Wellesweilerstraße für ca. 1 Stunde gesperrt. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen, 06821/2030, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell