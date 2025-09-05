PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Ist bei Ihnen schon wieder der Alltag eingekehrt?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Stadtgebiet - So kurz nach den Sommerferien ist für die diesjährigen Schulanfänger nach den ersten Tagen einiges im Straßenverkehr noch nicht zur Selbstverständlichkeit geworden. Geben Sie Kindern die Zeit und die Chance, bis sie mit dem Straßenverkehr vertraut geworden sind.

Der Sommerurlaub liegt bereits etwas zurück und für viele Erwachsene ist das Alltagsgeschäft an der Tagesordnung. Aber denken Sie an die vielen Kinder, für die ist der Schulstart kaum eine Woche her und für viele ist ihr Schulweg immer noch neu.

Helfen Sie als Autofahrer mit und haben Sie einen Blick für Fußgänger und Radfahrer - erst recht, wenn es kleine Schulkinder sind. Setzen Sie ihre Geschwindigkeit herab und haben Sie Geduld mit den neuen, kleinen Verkehrsteilnehmern.

Sie können mit einer angepassten Geschwindigkeit und Fahrweise für mehr Sicherheit an Schulwegen sorgen!

Halten Sie sich als Erwachsene an die Verkehrsregeln, damit die Kleinen von Ihnen lernen können. Als Vorbild können Sie das richtige Verhalten vorleben. Wenn Sie als Erwachsener ein wenig Selbstdisziplin üben, können Sie helfen, Unfälle zu vermeiden.

Das Thema "Sicherer Schulweg" ist eines von vielen Verkehrsthemen, das durch die Verkehrssicherheitsberater der Bielefelder Polizei betreut wird - weitere Infos und einen Kontakt finden Sie über die Homepage des Polizeipräsidiums Bielefeld:

https://bielefeld.polizei.nrw/verkehrssicherheitsarbeit-6

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

