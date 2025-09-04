POL-BI: Verkehrsunfall mit Flucht und einer verletzten Person - Zeugen gesucht
Bielefeld (ots)
MSchm/ Am 04.09.2025 gegen 18:20 Uhr befuhr ein Bus der Linie 25 die Straße Oberntorwall in Richtung Jahnplatz auf der Busspur. Am Jahnplatz querte ein Radfahrer die Fahrbahn bei Rotlicht, so dass der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleitete. Dabei stürzte ein 47-jähriger Fahrgast aus Bielefeld im Bus und verletzte sich leicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Beschreibung Radfahrer: Südeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 18 Jahre alt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.
