POL-BI: Verkehrsunfall mit Flucht und einer verletzten Person - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Mittwoch, 03.09.2025, eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Kavalleriestraße. Die Polizei sucht Zeugen. Die Baumaschine wurde am Dienstag, 17:00 Uhr, am Straßenrand unmittelbar neben einem Bagger abgestellt. Am Mittwochmorgen um 07:00 Uhr bemerkten Bauarbeiter das Fehlen der Rüttelplatte. Es ist wahrscheinlich, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Hinweise ...

mehr