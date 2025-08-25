Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwer verletzt durch Radunfall

Offenburg (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf einem parallel zur Ortenberger Straße verlaufenden Wirtschaftsweg zu einem folgenschweren Unfall zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren ein 51-jähriger Radfahrer und eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin gegen 13 Uhr nebeneinander auf dem Wirtschaftsweg, als sie infolge Unachtsamkeit und unzureichendem Seitenabstand seitlich zusammenstießen und zu Boden stürzten. Die Mittfünfzigerin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Einen Schutzhelm trugen beide zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

/al

