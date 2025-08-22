POL-OG: Baden-Baden-Varnhalt - Schwerer Traktorunfall
Baden-Baden-Varnhalt (ots)
Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in einem Rebgelände bei Varnhalt. Der Traktor eines 21-jährigen kippte bei Arbeiten um und begrub den Fahrer unter sich. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der Verkehrsunfalldienst Baden-Baden hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen./c-kk
