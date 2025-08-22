POL-OG: Baden-Baden-Varnhalt - Schwerer Traktorunfall

Kehl (ots) - Ein noch unbekannter Mann soll am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr ein Tabakgeschäft in der Hauptstraße überfallen und daraufhin ohne Beute das Weite gesucht haben. Der Unbekannte flüchtet danach zu Fuß. Er soll mit einem roten Pullover und einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Zudem sei er nach Angaben des Ladenbesitzers mit einer Pistole bewaffnet. ...

