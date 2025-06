Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Am Samstag wurden drei Schleusungen im Bereich Blankensee, Plöwen und Rothenklempenow unterbunden. Am Sonntag/ Montag lag der Fokus auf der Insel Usedom in Ahlbeck und Korswandt.

Pasewalk / Insel Usedom (ots)

Insgesamt nahmen die Bundespolizisten einen Schleuser und 20 unerlaubt eingereiste Personen fest

Den Auftakt machten eine Schleusung eines Afghanen und zweier Somalier. Recherchen ergaben, dass die eingeschleusten Personen, bereits in den letzten Tagen unerlaubt eingereist waren. Sie wurden durch einen 19jähriger Ukrainer mit einem polnischen PKW über die Grenze gebracht. Dieser gab in seiner Vernehmung an, 1200 Dollar für die Fahrt bekommen zu haben und auch schon zuvor weitere Personen gegen Zahlung von 3500,- Euro von der weißrussischen Grenze an die lettische, sowie an die litauische Grenze verbracht zu haben. Wegen des Verdachtes der gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern, der eigenen unerlaubten Einreise, sowie das Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt und auf dessen Entscheidung in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Kurz darauf wurden am Friedhof der Ortslage Plöwen nach zuvor eingegangenem Hinweis eines Jägers drei Eritreer in Gewahrsam genommen, die dieser auf seiner Wildkamera entdeckte. Die ohne Papiere und fußläufig unerlaubt eingereisten Personen gaben auf Nachfrage an, über die Reiseroute Lettland-Polen nach Deutschland gekommen zu sein. Ein weiterer Eritreer wurde nach Bürgerhinweis in der Ortslage Rothenklempenow aufgegriffen. Bis auf den Schleuser wurden alle über den GÜG Linken zurückgewiesen.

Am Sonntagnachmittag wurden im Bereich Seebad Ahlbeck zwei Sudanesen in der Nähe des Bahnhofes kontrolliert. Sie gaben an, über die Belarus-Route gereist zu sein und wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen noch in der Nacht über den Grenzübergang Ahlbeck zurückgewiesen. Gegen 03:30 Uhr wurden zwei Marokkaner auf der L226 kurz vor der Ortslage Korswandt in Gewahrsam genommen. Sie und neun weitere, die Verlaufe der frühen Morgenstunden aufgegriffen wurden - ein Marokkaner und acht Somalier - wurden an den Inspektionssitz nach Pasewalk überstellt, um dort die vorgeschrieben polizeilichen Maßnahmen abzuarbeiten.

