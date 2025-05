Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Engden - Verkehrsunfallflucht auf der K5

Engden (ots)

Am Dienstagvormittag kam es gegen 09:15 Uhr auf der K5 (Nordhorner Straße) in Fahrtrichtung Emsbüren zu einem gefährlichen Überholmanöver mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein 41-jähriger Mann befuhr mit seinem hellblauen Hyundai Kona die Nordhorner Straße, als er zwei vorausfahrende Fahrzeuge überholen wollte. Während des Überholvorgangs scherte plötzlich ein bislang unbekannter, dunkler Sportwagen - der sich an zweiter Position in der Fahrzeugkolonne befand - nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Fahrer des Hyundai nach links auf den Grünstreifen ausweichen. Dabei wurde mutmaßlich ein Leitpfosten beschädigt. Am Hyundai entstand Sachschaden im Bereich der linken Fahrzeugseite sowie am linken Außenspiegel.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und dem Geschädigten nach dem Unfall seine Mobilnummer übergeben. Er konnte der Polizei inzwischen Hinweise zum Ablauf des Geschehens geben.

Hinweisgeber, die weitere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell