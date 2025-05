POL-EL: Bad Bentheim - VW Golf auf Parkplatz der Apotheke beschädigt

Lingen (ots) - In der Nacht zu Montag, zwischen 22:27 und 5:57 Uhr, haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Automaten in einer Verkaufshütte an der Meppener Straße in Lingen eingeschlagen und die darin befindlichen Lebensmittel entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu ...

