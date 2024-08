Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Jena (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen ereignete sich im Bereich der Sparkassenarena in Jena ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der 15jährige Fahrradfahrer fuhr hierbei auf dem parallel zur Straßenbahn verlaufenden Geh- und Radweg in die für ihn nicht sichtbare Leine des vom beteiligten Fußgänger geführten Hundes, verfing sich darin, kam in der Folge mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich leicht. Nachdem man sich vor Ort die Personalien austauschte, gingen beide Beteiligten ihrer Wege. Wenig später wurde dem beteiligten Jugendlichen vermutlich als Folge des Sturzes schwindelig und er verlor kurzzeitig das Bewusstsein. In diesem Zusammenhang wurde der Verkehrsunfall nunmehr polizeilich bekannt.

Die Personalien des unbekannten Fußgängers konnten durch die aufnehmende Polizei nicht verifiziert werden. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern an.

Der beteiligte Fußgänger wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 55-60 Jahre, ca. 175-180cm, kräftige Statur, mitteleuropäischer Phänotyp - sehr kurzes lichtes, weißgraues Haar, keine Brille, kein Bart - führte einen Hund (vermutlich Laprador) an der Leine

Die Polizei Jena sucht nach Zeugen, welche weitere Angaben zum Unfallhergang oder zu den Unfallbeteiligten machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen sowohl die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-810 sowie jede weitere Dienststelle und der Polizeinotruf unter der 110 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell