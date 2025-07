Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Pkw entwendet und Unfall verursacht ---

Diepholz (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Montagnachmittag zunächst in Brinkum einen Pkw mit Anhänger entwendet und kurze Zeit später mit dem entwendeten Gespann in Stuhrbaum einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 26-Jährige nutzte eine Unaufmerksamkeit des Besitzers, der hatte sein Fahrzeug mit steckengelassenem Schlüssel auf dem Friedhofsparkplatz in der Wandelstraße abgestellt. Er setzte sich in das Fahrzeug und fuhr einfach davon. Ganz weit kam der Fahrzeugdieb mit dem Gespann nicht, denn in Stuhrbaum, Nikolaus-Otto-Straße, geriet er beim Überholvorgang gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw und beschädigt diesen. Die vom Geschädigten gerufene Polizei nahm kurzerhand den stark alkoholisierten Fahrzeugdieb fest. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden von rund 6000 Euro. Der Fahrzeugbesitzer freute sich, sein Fahrzeug zurück zu haben. Den Schlüssel wird er so schnell aber nicht wieder stecken lassen.

