Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwarme, Rennradfahrerin schwer verletzt - Twistringen, Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Schwarme - Rennradfahrerin schwer verletzt

Ein 29-jährige Rennradfahrerin wurde am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße schwer verletzt. Ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer kreuzte, aus dem Kirchweg kommend, die Bremer Straße und achtete nicht auf den Verkehr. Der Pedelec-Fahrer und die Rennradfahrerin kollidierten. Der Rettungsdienst versorgte zunächst die beiden Verletzten und brachte die schwerverletzte 29-Jährige in ein Krankenhaus. Der 60-jährige Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test seiner Atemluft ergab 1,9 Promille. Der 60-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Twistringen - Pedelec-Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Scharrendorf, Alter Kirchweg, wurde am Sonntagabend gegen 19.10 Uhr eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin sehr schwer verletzt. Die 54-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Alter Kirchweg in Richtung Alte Schulstraße. Aus noch unbekannten Gründen übersah sie eine Verkehrseinrichtung in Form eines Betonringes und fuhr ungebremst dagegen. Der Rettungsdienst versorgte die lebensgefährlich verletzte 54-Jährige, anschließend flog ein Rettungshubschrauber sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell