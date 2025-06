Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Verkehrssicherheitswoche am Gymnasium - Aufklärung mit Simulator und Experten ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Vom 16. bis 20. Juni fand am Gymnasium Syke im 10. Jahrgang eine besondere Verkehrssicherheitswoche statt. Im Fokus standen praxisnahe Erfahrungen und fachkundige Aufklärung, um das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen.

In jeder Klasse des 10. Jahrgangs fanden an zwei aufeinanderfolgenden Doppelstunden Unterrichtseinheiten statt. Die erste Doppelstunde wurde von der Verkehrssicherheitsberaterin Johanna Hoffmeister gestaltet. Sie vermittelte wichtige Informationen zu sicherem Verhalten im Straßenverkehr und sensibilisierte die Jugendlichen für Risiken und Gefahren.

An die theoretische Einheit schloss sich die zweite Doppelstunde an, in der die Verkehrswacht Grafschaft Diepholz das Programm unterstützte. Hier konnten die Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden: Ein Überschlagssimulator ermöglichte ihnen, eindrucksvoll die Auswirkungen eines Autounfalls zu erleben. Diese realistische Erfahrung hinterließ bei vielen einen nachhaltigen Eindruck und zeigte deutlich, wie schnell sich eine Situation im Straßenverkehr dramatisch verändern kann.

Die Kombination aus fundiertem Wissen und praktischer Simulation bot den Jugendlichen eine wertvolle Gelegenheit, sich intensiv mit dem Thema Verkehrssicherheit auseinanderzusetzen und Verantwortung als zukünftige Verkehrsteilnehmer zu übernehmen.

"Die Verkehrssicherheitswoche ist für uns eine wichtige Initiative, um junge Menschen zu stärken und sie auf ihre Rolle im Straßenverkehr vorzubereiten", so Frau Hoffmeister, die die Woche am Gymnasium Syke betreute. Die Schüler zeigten sich engagiert und nahmen viele wertvolle Erkenntnisse mit - ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit auf Syker Straßen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell