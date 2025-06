Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge ruft aufgrund von häuslicher Gewalt die Polizei

Hagen-Haspe (ots)

Nachdem sich ein Ehepaar am Donnerstag (05.06.2025) in den Abendstunden stritt, verständigte ein Zeuge die Polizei. Eine Hagenerin berichtete anschließend, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Es sei bereits im Laufe des Tages immer wieder zu Konflikten und Diskussionen mit ihrem Ehemann gekommen. Der 32-Jährige habe ihr in den Abendstunden mit dem Fuß gegen den Oberschenkel getreten, ihren Arm genommen und diesen dann umgedreht. Als sie sich aufgrund der Schmerzen nach vorne beugte, sei die Hagenerin zwei Mal am Kopf geschlagen worden. Der 32-jährige Hagener gab gegenüber einer hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung an, dass ihn seine Frau geschubst habe. Einen tätlichen Angriff seinerseits habe es nicht gegeben. Der Mann stimmte einem freiwilligen Drogenvortest zu, der positiv verlief. Der Mann erhielt eine Strafanzeige und muss sich wegen Körperverletzung verantworten. (arn)

