Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer mit 1,6 Promille in der Innenstadt unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten in der Nacht auf Freitag (06.06.2025) in der Innenstadt einen 19-jährigen Autofahrer an, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie kontrollierten den Hagener gegen 00.40 Uhr in der Prentzelstraße und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Dieser zeigte einen Wert von 1,6 Promille an. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm mehrfach die Weiterfahrt. Nachdem sie ihn an der Polizeiwache aus der Maßnahme entlassen hatten, fuhren sie erneut zur Prentzelstraße und stellten fest, dass das Auto des Hageners nicht mehr vor Ort war. Es entstand der Verdacht, dass der 19-Jährige dorthin zurück gegangen und mit dem Fahrzeug nach Hause gefahren ist. Deshalb leiteten die Beamten neben dem ersten Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr noch ein zweites Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell