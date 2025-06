Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz unter Führung des Schwerpunktdienstes mit Kräften der Bereitschaftspolizei und des Ordnungsdienstes

Hagen (ots)

Am Mittwoch (04.06.2025) führte die Hagener Polizei erneut einen Schwerpunkteinsatz durch, um den Kontrolldruck im Bereich des Hauptbahnhofs und im Stadtteil Wehringhausen hochzuhalten. Unterstützt wurden die Beamten durch eine Einsatzhundertschaft und das Ordnungsamt. Während des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte unter anderem Personen und Fahrzeuge, ahndeten Verkehrsverstöße und führten Jugendschutz- und Gewerbekontrollen durch.

Polizisten trafen in der Springmannstraße auf einen polizeibekannten 22-Jährigen mit einem offenen Haftbefehl. Er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. In Wehringhausen versuchte sich eine Person vergeblich der Kontrolle zu entziehen, die Polizisten fanden mehrere Verkaufseinheiten Marihuana in seinem Rucksack, stellten die Betäubungsmittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. Bei Kontrollen des ruhenden Verkehrs durch den städtischen Ordnungsdienst konnten mehrere Parkverstöße geahndet werden. Weitere Kontrollen sind auch in Zukunft geplant. (arn)

