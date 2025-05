Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Samstag kam es im Alter Postweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der eine Person verletzt wurde. Gegen 20:20 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Auseinandersetzung zwischen fünf Personen ein. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatten sich zwei unbekannte männliche Personen bereits entfernt. Sie konnten im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Ein 25-jähriger männlicher Geschädigter befand sich mit zwei weiteren männlichen Personen vor Ort. Im Rahmen der Auseinandersetzung hatte einer der beiden flüchtigen Männer ein kleines Messer gezogen und den Geschädigten damit am Finger verletzt. Das Messer selbst wurde am Tatort zurückgelassen und durch den Freund des Geschädigten der Polizei übergeben. Der Geschädigte wurde zur Versorgung der Verletzung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Die beiden flüchtigen Männer wurden wie folgt beschrieben: beide sind etwa 25 Jahre alt, hatten südländisches Aussehen und einer trug ein auffällig grünes Oberteil. Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell