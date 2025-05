Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen randalierende Jugendliche

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (02.05.2025) leistete ein 16-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Friedberger Straße. Gegen 21.15 Uhr meldeten Passanten zunächst mehrere randalierende Jugendliche an der Haltestelle "Schwabencenter" bei der Polizei. Diese hatten zuvor offenbar mehrere Autos sowie weitere Gegenstände beschädigt. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stellten die Beamten zunächst vier Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren fest. Zwei 19-Jährige verhielten sich bei der Kontrolle durch die Beamten äußerst aggressiv. Die folgenden Stunden verbrachten die beiden im Polizeiarrest. Dem 16-Jährigen und 19-Jährigen erteilten die Beamten zunächst einen Platzverweis. Kurze Zeit später meldeten Passanten die beiden erneut bei der Polizei. Sie hatten sich widerrechtlich in einem Garten aufgehalten und dort offenbar u.a. einen Tisch entwendet. Bei der erneuten Kontrolle zeigte sich der 16-Jährige äußerst aggressiv, weshalb die Beamten den 16-Jährigen fesselten. Hierbei leistete er erheblich Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Beamten. Die Beamten informierten die Erziehungsberechtigen über den Vorfall. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurden der 16-Jährige und der 19-Jährige entlassen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 16-Jährigen sowie u.a. wegen Sachbeschädigung gegen die drei 19-Jährigen.

