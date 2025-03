POL-SO: Golf-Fahrer versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen

Werl (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.03. / 26.03.2025) waren Einbrecher in Werl-Mawicke unterwegs. Schwerpunkt ihrer Aktivitäten war die Hubertus-Schützen-Straße. Während an zwei Häusern lediglich versucht wurde in die Objekte zu gelangen, waren die Diebe in einem Wohnhaus erfolgreich. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Garagentore konnte aus dem Wohnhaus Elektrowerkzeug in einem unbekannten Wert ...

