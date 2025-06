Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Diebstahl von zwei E-Bikes gesucht

Hagen-Boele (ots)

In der Buschstraße in Boele wurden am Dienstag (03.06.2025) zwei E-Bikes aus einem Holzschuppen entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 8.20 Uhr und 14 Uhr. Der 44-jährige Besitzer der Fahrräder bemerkte am Nachmittag, dass sowohl die Tür des Holzschuppens als auch die Gartentür offen standen. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

