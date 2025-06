Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Randalierer beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (04.06.2025) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt einen 38-jährigen Randalierer in Gewahrsam, der sie zuvor beleidigt und bedroht hatte. Gegen 00.10 Uhr riefen Passanten die Polizei zum Märkischen Ring, weil der 38-Jährige dort auf dem Gehweg herumgeschrien und Glasflaschen auf den Boden geworfen hatte. Den Polizisten gegenüber verhielt sich der in Hagen wohnhafte Mann sofort aggressiv und sprach Beleidigungen sowie Bedrohungen in deren Richtung aus. Weil er sich nicht beruhigen ließ, legten die Polizisten ihm Hand-schellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Auf dem Weg dorthin spuck-te der 38-Jährige in den Streifenwagen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,7 Promille an. (sen)

