Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Motorradunfälle am Roten Berg

Hildesheim (ots)

Sibbesse/ Diekholzen (neu) - Am Freitag, den 30.05.2025, rund um den Roten Berg gleich drei Verkehrsunfälle mit jeweils - zum Glück - nur leichtverletzten Motorradfahrenden.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:55 Uhr auf der L 485 zwischen den Ortschaften Sibbesse und Diekholzen. Aus bislang nicht näher geklärter Ursache kam ein 25-Jähriger aus Hannover mit seinem Motorrad von der Strecke ab und touchierte nur leicht einen Baum. Der junge Mann klagte über Schmerzen, begab sich später eigenständig in ärztliche Behandlung. Beim Motorrad entstand ein mutmaßlicher Totalschaden von geschätzt ca. 6.000 Euro. Am Baum entstand durch etwas Abplatzen von Rinde nur leichter Schaden.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sie gegen 15:45 Uhr auf der L 482 zwischen den Sibbesser Ortsteilen Almstedt und Segeste. Zu dieser Zeit befuhr ein Lkw (Sattelzug) die Landstraße. Der Fahrzeugführer bemerkte einen scheinbar hilflosen Senior im Straßengraben liegend. Um zu helfen, bremste er ab, kam zum Stillstand und schaltete die Warnblinkanlage an. Das bemerkte eine 17-Jährige aus Hessisch Oldendorf mit ihrem Motorrad zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Sie stürzte, klagte über Kopfschmerzen und kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden i.H.v. rund 1.000 Euro.

Gegen beide Motorradfahrenden wurden jeweils Verkehrsordnungwidrigkeiten wegen Abkommen von der Fahrbahn und Unachtsamkeit eingeleitet.

Am Abend, gegen 19:50 Uhr, ging es dann weiter auf der L485 wieder auf dem Streckenabschnitt zwischen Diekholzen und Sibbesse. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Diekholzen fuhr in Richtung Sibbesse und beabsichtigte auf der Strecke auf einen Schotterparkplatz abzubiegen. Hierzu bremste er stark ab und kam zu Fall. Ein nachfolgender 24-Jähriger Motorradfahrer aus Harsum sah dies zu spät und stürzte ebenfalls. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Anstatt aber an der Unfallstelle zu verbleiben, setzte der 18-jährige Unfallverursacher seine Fahrt bis Sibbesse fort. Da der Harsumer in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern unterwegs war, fuhren seine Begleiter hinterher und konnten das unfallbeschädigte Motorrad mitsamt dem 18-Jährigen wiederentdecken. Dieser war gerade dabei das Motorrad auf einem Anhänger zu verladen. Sodann wurde der 18-Jährige durch die Begleiter angesprochen und darauf hingewiesen, dass die Polizei bereits verständigt sei und das Notwendigste von ihm bekannt sei. Der 18-Jährige begab sich deshalb wieder zurück zur Unfallstelle und stellte sich seiner Verantwortung. Er hatte sich das Motorrad für eine Probefahrt geliehen, hätte das Motorrad aber aufgrund unzureichender Führerscheinklasse gar nicht fahren dürfen. Aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, wurde sein Führerschein eingezogen. Gegen den 22-Jährigen Halter des verliehenen Motorrades wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der verletzte 24-Jährige wurde in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell